Военного из Новосибирска отправили в тюрьму за длительный «отпуск»

Новосибирский гарнизонный суд признал военнослужащего Андрея Веснина виновным в самовольном оставлении части с намерением уклониться от дальнейшего прохождения службы.

Сообщение об этом появилось 4 декабря 2025 года в официальном канале 2-го Восточного окружного военного суда.

По материалам дела, Веснин не вернулся из отпуска 21 мая и оставался по месту регистрации, где проводил время без выполнения обязанностей. Позднее его объявили в розыск, а задержание сотрудники полиции провели 23 июля.

Суд назначил пять лет лишения свободы. Категорию преступления изменили с «особо тяжкого» на «тяжкое», что определило вид учреждения: наказание он проведёт в колонии общего режима.