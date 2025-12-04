Жители Дзержинского района обсудили с мэром Новосибирска проблемы транспорта и благоустройства

В Дзержинском районе Новосибирска прошла встреча жителей с мэром Максимом Кудрявцевым. Жителей интересовала перспектива продления метро, проблема пробок и благоустройство. Глава города продолжает серию личных встреч с горожанами, стремясь получить обратную связь.

Максим Кудрявцев отметил, что за два года его работы мэром вместе с его новой командой они начали движение в сторону комплексного преобразования городской среды , стали заметны изменения в инфраструктуре, городском хозяйстве и социальной сфере. В этом году обновлён Генеральный план города, что позволит создать более комфортную городскую среду на ближайшие десять лет.

Ключевым направлением работы муниципалитета остаётся развитие транспортной инфраструктуры. В 2025 году в рамках муниципальных и региональных программ было отремонтировано более 50 дорожных объектов общей протяжённостью около 50 километров, обновлено свыше 100 тротуаров и 160 улиц частного сектора.

На встрече жители активно интересовались вопросами борьбы с пробками и улучшения улично-дорожной сети. Мэр подчеркнул, что создание удобного общественного транспорта — это один из самых эффективных способов уменьшить автомобильные пробки. За последние пять лет доля муниципального транспорта в городских перевозках возросла с 30 до 58%.

Важнейшим событием, по мнению мэра, стало открытии станции метро «Спортивная» в 2025 году. Развитие метрополитена остаётся в центре внимания городской администрации. В настоящее время продолжается проектирование нового тоннеля и актуализация Генеральной схемы новосибирского метро, что определит будущее развития этой транспортной системы.

Обсуждая благоустройство, мэр сообщил о восстановлении более 8 тысяч квадратных метров газонов и высадке свыше 600 деревьев в Дзержинском районе. Особенно выделил создание нового общественного пространства на улице Лaзарева, в разработке которого участвовали местные жители, депутаты и предприниматели.

Не остался без внимания и парк «Каменка», строительство которого задерживается. Мэр пояснил, что прежний подрядчик не справился с задачей, и теперь проекту требуется доработка. Работы в парке включают прокладку инженерных сетей и строительство визит-центра, которые планируется завершить до осени 2026 года.

Жители также проявили инициативу по созданию новых зелёных зон, предложив организовать сквер Олимпийской славы недалеко от биатлонного комплекса. В ходе встречи мэр отвечал на вопросы горожан о строительстве социальных объектов и других актуальных темах, подчеркивая важность взаимодействия с населением для решения насущных проблем.