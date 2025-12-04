82.76% -1.2
сегодня 12:31
общество

Жительница Новосибирской области получила судимость за ложный донос об угрозе убийством

Фото: ru.freepik.com
В Новосибирской области Барабинский районный суд признал 46-летнюю женщину виновной в заведомо ложном доносе о совершении преступления (ч. 1 ст. 306 УК РФ).

По данным следствия, после ссоры со своим сожителем подсудимая уехала к матери в соседний район, а затем вернулась с намерением обвинить мужчину в угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ). Женщина обратилась в отдел полиции «Убинское» МО МВД России «Каргатский» и сообщила о якобы высказанной в её адрес угрозе с применением ружья, несмотря на предупреждение о уголовной ответственности за ложный донос.

Суд установил, что сведения, предоставленные женщиной, не соответствовали действительности, и назначил ей наказание в виде 150 часов обязательных работ.

Александра Провоторова
журналист

