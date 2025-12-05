Для жителей Усть-Таркского района построен новый ФАП – он стал пятнадцатым в регионе за год

Министр строительства Новосибирской области Дмитрий Богомолов отметил, что фельдшерско-акушерский пункт в селе Новоникольск – 15-й ФАП, на который получены документы на ввод в эксплуатацию с начала 2025 года. Все ФАПы в регионе строятся по госпрограмме «Развитие здравоохранения Новосибирской области», утвержденной Правительством региона.

Кроме того, сфера здравоохранения пополнилась крупным объектом – детской поликлиникой в Барабинске, рассчитанной на 250 посещений в смену.

ФАП в селе Новоникольск Холодное рассчитан на прием до 15 пациентов за одну рабочую смену. После получения лицензии, медицинский комплекс откроет двери для пациентов, в экстренных случаях – круглосуточно.

«Программа строительства объектов первичного медицинского звена доказала свою эффективность, с момента старта программы – 2016 года – построено около двухсот фельдшерско-акушерских пунктов. Эта инициатива, предложенная Губернатором региона, призвана обеспечить каждого жителя деревни возможностью получать качественную первичную медицинскую помощь вблизи от дома. По итогам 2025 года будет введено в эксплуатацию 17 ФАПов, в планах 2026 года – построить еще 20 ФАПов в разных районах Новосибирской области», – подвел итог Дмитрий Богомолов.