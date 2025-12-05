Генпрокуратура требует увольнения экс-начальника искитимских приставов за коррупцию

Бывшая начальница Искитимского отделения судебных приставов Гульсина Самигуллина избежала увольнения по формулировке «в связи с утратой доверия», несмотря на то что ранее проходила по делу о коррупции.

Как сообщили в Искитимском районном суде, заместитель генерального прокурора подал иск, оспаривая обстоятельства её ухода.

Весной 2025 года Самигуллина оказалась в числе сотрудников ФССП, по которым силовики проводили проверку на возможные коррупционные и должностные нарушения. В рамках расследования задержали пристава-исполнителя Анну Пасынкову и саму Самигуллину. По данным следствия, сотрудники могли за вознаграждение прекращать исполнительные производства и подделывать документы должников.

Внутренняя проверка ФССП пришла к выводу, что действия руководителя подпадают под увольнение за утрату доверия. Однако на тот момент Самигуллина уже подала заявление об уходе по собственному желанию. Генпрокуратура считает это попыткой избежать предусмотренной ответственности и просит изменить основание увольнения. Заседание назначено на 28 января.