Метрополитен Новосибирска изменит график работы в новогоднюю ночь-2026

В новогоднюю ночь метро Новосибирска перейдёт на удлинённый режим.

По данным городского департамента транспорта, 31 декабря составы начнут движение в 05:45 и продолжат работу до 03:00 1 января, что превышает обычный график почти на три часа.

В остальные дни праздничных каникул метро вернётся к стандартному режиму эксплуатации — поезда будут курсировать с 05:45 до 00:00.

По прогнозам специалистов, в 2025 году метрополитен перевезёт около 81,5 миллиона пассажиров, что немного ниже ожидаемого показателя 2024 года.