Мужчина с двойным гражданством получил срок за контрабанду наркотиков в Новосибирской области

Карасукский районный суд Новосибирской области вынес обвинительный приговор мужчине с двойным гражданством – России и Таджикистана. Он признан виновным в незаконном перемещении через границу и хранении частей растений, содержащих наркотические средства, в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Как следует из материалов дела, преступление было совершено в конце июля этого года, когда обвиняемый на своем автомобиле въехал в Россию из Казахстана через пункт пропуска «Павловка» в Карасукском районе.

Суд признал его виновным в контрабанде и хранении без цели сбыта и приговорил мужчину к двум с половиной годам колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

