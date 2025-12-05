82.76% -1.2
сегодня 09:24
проиcшествия

Мужчина с двойным гражданством получил срок за контрабанду наркотиков в Новосибирской области

Фото: ru.freepik.com/author/freepik
Карасукский районный суд Новосибирской области вынес обвинительный приговор мужчине с двойным гражданством – России и Таджикистана. Он признан виновным в незаконном перемещении через границу и хранении частей растений, содержащих наркотические средства, в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Как следует из материалов дела, преступление было совершено в конце июля этого года, когда обвиняемый на своем автомобиле въехал в Россию из Казахстана через пункт пропуска «Павловка» в Карасукском районе.

Суд признал его виновным в контрабанде и хранении без цели сбыта и приговорил мужчину к двум с половиной годам колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Ранее Сиб.фм писал о том, что наркодилерша из Новосибирска получила одиннадцать лет колонии за 800 грамм наркотиков.

Наталья Шлюшинская
журналист

