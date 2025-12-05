На улице Тайгинской в Новосибирске появится новое освещение

На одном из ключевых въездов в город со стороны Томска и Кемерово завершается монтаж линии уличного освещения. Ранее участок от Пашинского переезда до дома №12 по улице Железнодорожной был полностью темным. Об этом сообщил мэр города в своем телеграм-канале.

МБУ «ГЦОДД» подготовило проект, провело все согласования и организовало строительство. Установлены 48 опор с современными светодиодными светильниками, смонтирован шкаф управления и проложено более 1,7 километра кабеля. Сейчас специалисты проводят приёмку и готовят линию к постоянной эксплуатации. После подключения освещения движение на Тайгинской станет безопаснее как для водителей, так и для пешеходов.