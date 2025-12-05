Новосибирские школы и сады переходят на усиленный режим из-за ОРВИ

В Новосибирской области ввели дополнительные меры профилактики гриппа и ОРВИ в образовательных учреждениях. Министерство образования региона на постоянной основе отслеживает уровень заболеваемости среди учеников. Об этом сообщили в пресс-службе Минобра НСО.

Как подчеркнула министр образования Новосибирской области Валентина Дудникова, руководителям образовательных организаций необходимо усилить контроль над выполнением профилактических мероприятий.

Эти меры включают в себя обязательный утренний фильтр для выявления детей с признаками болезни, регулярную дезинфекцию и проветривание помещений. При отсутствии более 20% детей из-за болезни руководство должно рассмотреть вопрос о временной приостановке занятий в классе, группе или всей организации. Также поставлена задача усилить разъяснительную работу о профилактике ОРВИ с родителями и учениками.

Управление Роспотребнадзора по региону направило во все муниципалитеты соответствующие рекомендации о профилактических мероприятиях.