82.76% -1.2
сегодня
05 декабря, 09:13
пробки
6/10
погода
-1°C
курсы валют
usd 76.97 | eur 89.90
общество

Новосибирские школы и сады переходят на усиленный режим из-за ОРВИ

В Новосибирской области ввели дополнительные меры профилактики гриппа и ОРВИ в образовательных учреждениях. Министерство образования региона на постоянной основе отслеживает уровень заболеваемости среди учеников. Об этом сообщили в пресс-службе Минобра НСО.

Как подчеркнула министр образования Новосибирской области Валентина Дудникова, руководителям образовательных организаций необходимо усилить контроль над выполнением профилактических мероприятий.

Эти меры включают в себя обязательный утренний фильтр для выявления детей с признаками болезни, регулярную дезинфекцию и проветривание помещений. При отсутствии более 20% детей из-за болезни руководство должно рассмотреть вопрос о временной приостановке занятий в классе, группе или всей организации. Также поставлена задача усилить разъяснительную работу о профилактике ОРВИ с родителями и учениками.

Управление Роспотребнадзора по региону направило во все муниципалитеты соответствующие рекомендации о профилактических мероприятиях.

Наталья Шлюшинская
журналист

