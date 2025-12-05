Новосибирский министр цифрового развития Цукарь сдал кровь в рамках «Недели ИT-донора»

Новосибирская область присоединилась к масштабной всероссийской акции «Неделя ИТ-донора», которая проходит уже в 11-й раз. Об этом 4 декабря сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Это движение, объединяющее работников ИТ-отрасли из более чем двухсот городов страны, традиционно помогает пополнить запасы крови.

Как отметил министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь, каждая такая акция позволяет пополнить региональный банк крови на десятки литров. Он подчеркнул особую важность декабрьского донорского мероприятия, которое помогает создать необходимый запас крови на период длинных новогодних праздников, когда потребность в ней традиционно возрастает. Министр, сдавший кровь уже в 18-й раз, также сообщил, что в этом году он вступил в регистр доноров костного мозга.

Проект в Новосибирской области поддержали профильное министерство и его подведомственные учреждения – центр информационных технологий, центр цифровой трансформации и центр защиты информации, а также недавно созданный региональный ИТ-клуб и представители ИТ-компаний.