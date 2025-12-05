82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
05 декабря, 16:29
пробки
6/10
погода
-2°C
курсы валют
usd 76.97 | eur 89.90
82.76% -1.2
сегодня
05 декабря, 16:29
пробки
6/10
погода
-2°C
курсы валют
usd 76.97 | eur 89.90
сегодня 14:49
общество проиcшествия

Под Новосибирском цыганки оформляли фиктивные браки с новобранцами, чтобы получить их «гробовые»

Фото: Прокуратура Новосибирской области
Подпишитесь на Telegram-канал

Сегодня, 5 декабря, стало известно о задержании группы мошенников, которые обманывали военнослужащих. Среди задержанных есть женщины, которые заключали фиктивные браки. По данным источника Сиб.фм, цыганки оформляли фиктивные браки с новобранцами для получения их «гробовых» в дальнейшем.

По данным собеседника Сиб.фм, браки заключались только для того, чтобы получить выплаты, положенные семьям военнослужащих, погибших в зоне СВO.


По словам источника, схема строилась на поиске социально уязвимых мужчин, которых убеждали подписать контракт с Минобороны. После регистрации фиктивного брака мошенники получали доступ к их банковским данным и контролировали выплаты.


Часть средств, предназначенных военнослужащим, оказывалась в карманах преступной группы.


На данный момент силовики задержали 11 участников группировки, изъяли деньги и ценности, а также продолжают устанавливать причастность задержанных к другим преступным эпизодам

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Александра Провоторова
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.