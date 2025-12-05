«Рождественский фестиваль» в Новосибирске: культурное событие года

Международный Рождественский фестиваль искусств — один из старейших и наиболее известных фестивалей Новосибирской области, который уже завоевал всероссийскую известность. В 2025 году он пройдёт уже в 16 раз с 4 по 17 декабря.

В этом году фестиваль подчеркивает стремление Новосибирска к статусу культурной столицы, предлагая жителям и гостям города разнообразие как классических, так и креативных концертов. Посетителей ждёт и академическая музыка, и литературно-музыкальная композиция, и классика русского балета, и джазовые вечера.

По словам Анны Терешковой, руководителя филармонии, «к нам приехал один из величайших симфонических оркестров страны, входящий в двадцатку лучших оркестров мира. Это большая честь для нас. Мы открываем фестиваль концертом Российского национального оркестра в знак уважения к классике нашей культуры». С оркестром выступят два выдающихся исполнителя — Вишневский и Худяков, ставшие победителями конкурса Рахманинова в 2025 году. «Мы презентуем этих артистов новосибирской публике в новом статусе звезд всероссийского и мирового масштаба», — добавила она.

График пианиста Владимира Вишневского, получившего первую премию и золотую медаль в конкурсе Рахманинова, уже расписан до 2027 года, но для концерта, посвященного русской музыке в Новосибирской филармонии в нём нашлось время: «Третий концерт — одно из моих любимых "полотен". Рахманинов очень чувственный и, казалось бы, открытый, но при этом глубоко многослойный. До его музыки трудно добраться по-настоящему, и это даже невозможно. Именно поэтому он так интересен: всегда хочется погрузиться еще глубже, но в его музыке всегда остаются новые горизонты для исследования».

Олег Худяков в Новосибирске второй раз. Впервые он приезжал в октябре 2025 года на фестиваль Дениса Мацуева: «Программа одного из вечеров фестиваля была исполнена вместе с Новосибирским симфоническим оркестром — выдающимся коллективом. Новосибирская публика, в каком-то смысле, напоминает ленинградскую: она слушает музыку с большим трепетом и внутренним отношением. Люди приходят не просто на концерт, а погружаются в музыкальное восприятие. Я связываю это, прежде всего, с Арнольдом Михайловичем Кацем, который перенес сюда множество традиций и духовное художество. Для меня он безусловно является одним из выдающихся дирижеров и музыкантов, которые на протяжении 50 лет создавали традиции, формировали оркестр и углубляли отношения в музыкальной среде».

Благодаря конкурсу Рахманинова открылись новые имена. Страна узнала не только Владимира Вишневского и Олега Худякова, но и 19-летнего виртуозного пианиста Жуй Мина.

«Конкурс Рахманинова сыграл огромную роль в жизни музыкантов Владимира Вишневского и Жуй Мина. Мы все услышали эти имена, хотя, может быть, меломаны помнят, что Владимир Вишневский выступал у нас на "Транссибирском фестивале" в концерте "Молодые молодым". И уже тогда мы понимали, что у Владимира карьера пойдет. Жуй Мин фантастический китайский молодой гений. Мы его забронировали год назад, когда еще никто о нём не слышал. А теперь он золотой лауреат конкурса Рахманинова», — объяснила Алена Болквадзе, заместитель генерального директора филармонии.

Также сибиряков ожидает серия экспериментальных форм, включая премьеру федерального проекта «Ноты и рифмы времени». Под аккомпанемент пианиста Бориса Березовского и скрипачки Елены Таросян выступит Влад Маленко – поэт и актёр, продолжатель творчества Владимира Высоцкого. «Главное наше кредо — это премьерные программы. Например, "Ноты и рифмы времени" с любимцем нашего города Борисом Березовским и его близким другом Владом Маленко пройдет именно в Новосибирске и уже только после этого в концертном зале Чайковского в Москве», — прокомментировала Алена Болквадзе.

Программа фестиваля рассчитана не только на любителей классической музыки, но и на гостей города, которые приедут поддержать хоккейные команды в рамках «Кубка Первого канала». Анна Терешкова отметила: «Мы хотим расширить круг друзей фестиваля. Деятели культуры любят спорт, и нам хотелось бы, чтобы спортсмены тоже полюбили культуру. Поэтому мы решили проложить некий мостик, в том числе благодаря выступлению Guber Band Дмитрия Губерниева. Все его знают как мастера слова и одного из ведущих комментаторов нашей страны. Но также он пробует себя в качестве музыканта. Как мы говорим – всех нас объединяет универсальный язык музыки».

Закрытие фестиваля также обещает быть ярким: на сцене выступят солисты Большого театра. Премьер Большого театра Игорь Цвирко не только продемонстрирует свои танцевальные таланты, но и представит свою постановку — это будет премьера. Как исполнитель Цвирко покорил всю Европу.

«Рождественский фестиваль» — это не только культурное событие, но и возможность для жителей и гостей города насладиться праздничной предновогодней атмосферой.