В Дзержинском районе Новосибирска расширили зону покрытия гигабитного интернета

Компания МТС объявила о расширении своей сети гигабитного домашнего интернета в Новосибирске. В результате обновления оборудования почти 2 тысячи семей в Дзержинском районе теперь могут пользоваться интернетом со скоростью до 1 Гбит/с, что в 10 раз превышает стандартные показатели для домашних подключений.

Работы по модернизации затронули жилые микрорайоны Золотая Нива, Берёзовая роща, Фрунзенский и Авиастроителей, а также жилые комплексы Red Fox и Grando и улицы Есенина и Коминтерна. Новый уровень интернет-соединения открывает возможности для одновременного использования нескольких устройств, позволяя пользователям играть в онлайн-игры и смотреть видео в высоком качестве.

Данная сеть также подходит для применения в умных домах, что позволяет интегрировать различные устройства, такие как умные лампочки, датчики движения и системы управления температурой.

Алексей Пахомов, директор МТС в Новосибирской области, отметил, что совершенствование телекоммуникационной инфраструктуры и модернизация фиксированной сети являются ключевыми направлениями работы компании в регионе. Он добавил, что ранее в этом году доступ к гигабитному интернету получили жители других районов Новосибирска, а также жители Бердска.