В Новосибирске прошёл хоккейный турнир к 35-летию МЧС России

В Новосибирске состоялся хоккейный турнир, посвящённый 35-летию МЧС России. На льду в течение трёх дней соревновались 13 команд. Об этом сообщили в МЧС Новосибирской области.
На открытии присутствовали статс-секретарь — заместитель министра МЧС России Денис Попов, заместитель министра Вячеслав Бутко, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, начальник регионального главка МЧС Виктор Орлов и представители силовых ведомств.
Победителями стали:
• 1 место — команда МЧС России по Сибирскому федеральному округу;
• 2 место — сборная «Советник»;
• 3 место — команда Росгвардии.
В финальный день для зрителей провели конкурсы с розыгрышем билетов на Кубок Первого канала. Завершилось событие мэппинг-шоу на льду с визуальными композициями о борьбе со стихией и образом сибирского медведя — символа силы и мужества.