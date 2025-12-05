В Новосибирске прошёл хоккейный турнир к 35-летию МЧС России

В Новосибирске состоялся хоккейный турнир, посвящённый 35-летию МЧС России. На льду в течение трёх дней соревновались 13 команд. Об этом сообщили в МЧС Новосибирской области.

На открытии присутствовали статс-секретарь — заместитель министра МЧС России Денис Попов, заместитель министра Вячеслав Бутко, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, начальник регионального главка МЧС Виктор Орлов и представители силовых ведомств.

Победителями стали:

• 1 место — команда МЧС России по Сибирскому федеральному округу;

• 2 место — сборная «Советник»;

• 3 место — команда Росгвардии.

В финальный день для зрителей провели конкурсы с розыгрышем билетов на Кубок Первого канала. Завершилось событие мэппинг-шоу на льду с визуальными композициями о борьбе со стихией и образом сибирского медведя — символа силы и мужества.