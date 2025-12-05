82.76% -1.2
общество

В Новосибирске у зала имени Каца установили рекордную 18-метровую новогоднюю ёлку

Фото: Телеграм-канал Анны Терешковой
Впервые у Государственного концертного зала имени А. М. Каца засияла праздничная ёлка высотой 18 метров. Она станет одной из самых высоких в городе и уже привлекает внимание жителей и гостей Новосибирска.

По словам директора Новосибирской филармонии Анны Терешковой, монтаж и украшение хвойного дерева сейчас завершаются. Ёлка станет центральным объектом праздничной программы, создавая новогоднее настроение для горожан и посетителей концертного зала. Специалисты тщательно готовят дерево, чтобы оно было безопасным и эффектным для всех желающих.

Александра Провоторова
журналист

