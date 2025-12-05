В Новосибирской области дан старт юбилейному Всероссийскому фестивалю науки «НАУКА 0+»

Фестиваль продлится до 13 декабря, объединив более 130 мероприятий на 35 площадках: в научных институтах СО РАН, ведущих вузах, музеях, библиотеках и «Точках кипения». Ключевая тема этого года – «Твоя квантовая вселенная» – приурочена к инициативе ООН, объявившей 2025-й Международным годом квантовой науки и технологий.

С приветственным словом к гостям и участникам обратился министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев. Он подчеркнул, что фестиваль науки «НАУКА 0+» в Новосибирской области – это масштабная площадка для диалога между наукой и обществом, которая демонстрирует силу и потенциал российской науки, а также ее открытость для будущих поколений исследователей.

«Фестиваль «НАУКА 0+» за 20 лет стал настоящим праздником знаний для нашего региона. Тема этого года отражает самую передовую повестку: квантовый мир сегодня определяет будущее. Наша задача – сделать это сложное и увлекательное знание доступным для всех. Новосибирская область, как один из ведущих научных центров страны, гордится тем, что может показать, как рождается это будущее в наших институтах и лабораториях. Желаю всем ярких открытий и уверенности в том, что будущее начинается здесь и сейчас! Особые слова приветствия нашим самым важным гостям – школьникам и студентам. Для вас наука – это не прошлое, а ваше завтра. Возможно, именно здесь, на этой выставке или на лекции, вы найдёте свою будущую профессию, ту самую идею, которая изменит мир. Не бойтесь задавать вопросы, экспериментировать и мечтать о большем», – сказал министр.

В фестивале принимают участие более 30 организаций, включая институты СО РАН (ИХТТМ, ИЯФ, ИЦиГ, ИАЭТ, ИФП, ИСиЭЖ и многие другие), ведущие вузы (НГУ, НГТУ, НГАСУ, СГУПС, НГУЭУ), музеи, библиотеки и технопарки. В программе заявлены: 43 научно-популярные лекции, 46 викторин, квизов и научных квестов, 24 экскурсии (включая посещение ГНЦ ВБ «Вектор»), 17 мастер-классов, 3 олимпиады, 2 ток-шоу и научные спектакли.

В этом году фестиваль имеет масштабную интерактивную выставку (работает 5 и 6 декабря в ДК им. Октябрьской революции). На 23 стендах представлены экспонаты: сенсорные технологии будущего от Института физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН: тест-системы на основе графен-полимерного композита для оценки реакции нервной системы на стресс; экспозиция НГАСУ (Сибстрин): 3D-принтер, образцы аддитивной печати, материалы из мицелия; интерактивные зоны: ДНК-модели из конструктора LEGO EV3, роботы-боксеры, «атомный синтезатор» от Информационного центра по атомной энергии, «живая» экспозиция от Института систематики и экологии животных СО РАН; интерактивная выставка с головоломками и наглядными моделями от Международного математического центра в Академгородке.

Также в рамках фестиваля будет организован «Научный десант» – выездные мероприятия в районы области. С 8 по 11 декабря ученые и популяризаторы науки отправятся с лекциями и мастер-классами в 7 районов Новосибирской области. В программе – геокэшинг от СГУГиТ, мастер-классы по робототехнике, лекции и QR-выставка AI-работ «Код искусства».

На сегодняшний день на мероприятия фестиваля уже зарегистрировалось более 3000 человек.