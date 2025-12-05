В Новосибирской области выплатили пособия на 16 тысяч новорожденных

В Новосибирской области социальный фонд продолжает оказывать поддержку семьям с детьми. Одной из важных мер такой поддержки является пособие при рождении ребёнка, отметили в пресс-службе СФР по региону.

С начала 2025 года это пособие в области оформили уже шестнадцать с половиной тысяч родителей. Эта выплата – лишь часть комплексной системы поддержки, которую соцфонд оказывает с первых дней жизни ребенка и до достижения им совершеннолетия.

Так, единое пособие для будущих мам и семей с невысокими доходами, где воспитываются дети до 17 лет, с января получили свыше 4 тысяч беременных женщин и 235 тысяч детей. Еще одной ключевой мерой в рамках нацпроекта «Семья» остаётся материнский капитал. С начала года в регионе было оформлено 12,8 тысячи соответствующих сертификатов.

Процесс получения большинства выплат сегодня максимально упрощен благодаря цифровизации. Соцфонд назначает многие пособия проактивно, без необходимости личного обращения. Например, электронный сертификат на материнский капитал автоматически появляется в личном кабинете родителя на портале Госуслуг. Там же можно оперативно получить актуальную выписку обо всех назначенных семье выплатах с указанием сумм и сроков.