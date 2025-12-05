82.76% -1.2
сегодня 13:12
общество

В Новосибирской области завершают строительство мощной электроподстанции для молочного завода

Фото: скриншот из "Вести Новосибирск"
В Маслянино (Новосибирская область) завершается строительство подстанции на 110 кВ, которая обеспечит электроэнергией новый молочный завод, способный перерабатывать более тысячи тонн молока в сутки. Об этом сообщили Вести Новосибирск.

Для подключения завода энергетики прокладывают 300 метров воздушной линии к южной ветке электросети. Уже смонтировано модульное здание управления, установлены силовые трансформаторы, распределительные устройства и разъединители. Оборудование отечественного производства обеспечивает надёжность и безопасность электроснабжения.

По словам Дмитрия Головченко, руководителя проектов управления капитального строительства «Россети Новосибирск», объект рассчитан на крупные нагрузки и позволит снабжать электроэнергией не только завод, но и другие промышленные предприятия региона. Строительство подстанции обошлось в несколько сотен миллионов рублей, запуск объекта планируется в ближайшие месяцы.

Александра Провоторова
журналист

