Западно-Сибирская магистраль стала победителем премии Общественной палаты Новосибирской области «Во Благо»

В преддверии Дня добровольца, 4 декабря, в Государственном концертном зале имени А.М.Каца состоялась торжественная церемония награждения победителей премии Общественной палаты Новосибирской области «Во Благо». Западно-Сибирская железная дорога стала лучшей организацией в номинации «Лидеры корпоративной благотворительности».

Диплом за I место и настольная хрустальная сова были вручены заместителю начальника Западно-Сибирской магистрали по Новосибирскому территориальному управлению Сергею Спиридонову.

Отметим, что сегодня на магистрали насчитывается 9 тыс. корпоративных волонтеров – сотрудники компании, ветераны отрасли, студенты железнодорожных вузов, воспитанники детских железных дорог и дети работников ОАО «РЖД».

Волонтерская корпоративная деятельность охватывают множество направлений – от социального и экологического, до культурно-патриотического и образовательного.

За последние три года добровольцами железной дороги организовано свыше 2,4 тыс. мероприятий, оказана различная помощь, собрано и передано нуждающимся более 35 тонн гуманитарной помощи, высажено 580 тыс. деревьев, проведено более 300 спортивных, донорских акций и многое другое.