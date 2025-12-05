Запрет на выезд из России сподвиг должника Новосибиской области закрыть долг в 3,3 млн

Житель села Баган оплатил задолженность по 28 исполнительным производствам, узнав о временном запрете на выезд из России. Ограничение обнаружилось в личном кабинете на «Госуслугах» — именно оно подтолкнуло мужчину закрыть долги перед предстоящей рабочей командировкой. Об этом сообщили в ГУФССП по Новосибирской области.

У 50-летнего должника числились налоговая и кредитная задолженности, а также десятки штрафов за нарушения ПДД. Имущества для взыскания у него не было, автомобиль находился в лизинге, по месту регистрации он не проживал.

После обращения в ведомство мужчина в течение трёх дней погасил основной долг — 3,325 млн рублей — и 290 тысяч рублей исполнительского сбора. После подтверждения оплаты приставы завершили исполнительные производства, что стало основанием для снятия всех ограничений, включая запрет на выезд.