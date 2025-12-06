Масштабная «прямая линия» для людей с инвалидностью прошла в Новосибирской области

В Новосибирской области состоялась общерегиональная «прямая телефонная линия», посвящённая поддержке людей с инвалидностью. Мероприятие, приуроченное к Декаде инвалидов, дало жителям региона возможность напрямую обратиться к представителям социальных ведомств.
За время проведения специалисты приняли 135 обращений: 129 — по телефону и 6 — во время личного приёма. Больше всего вопросов поступило из Новосибирска, Бердска и районов области.
Основные темы обращений распределились по трём направлениям:
• Здравоохранение. Жители спрашивали о льготных лекарствах, реабилитации, диспансеризации, высокотехнологичной медицинской помощи и записи к узким специалистам.
• Социальная поддержка. Вопросы касались оформления пенсий по инвалидности, компенсаций ЖКХ, трудоустройства, предоставления социального такси и санаторно-курортных путёвок.
• Жилищно-коммунальная сфера. Обратившиеся поднимали темы переселения из аварийных домов и помощи в газификации частных строений.
Специалисты общественной приёмной губернатора, министерств труда и здравоохранения, Пенсионного фонда и бюро МСЭ дали консультации по каждому обращению.
41 вопрос, требующий дополнительной проработки, направили в профильные органы исполнительной власти. Все обращения взяты на контроль.