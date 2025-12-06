82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
06 декабря, 12:04
пробки
4/10
погода
-18°C
курсы валют
usd 76.09 | eur 88.70
82.76% -1.2
сегодня
06 декабря, 12:04
пробки
4/10
погода
-18°C
курсы валют
usd 76.09 | eur 88.70
сегодня 08:43
общество

Морозы и штормовой ветер накроют Новосибирск в эти выходные

Фото: Freepik.com
Подпишитесь на Telegram-канал

Департамент по чрезвычайным ситуациям мэрии Новосибирска сообщил о резком похолодании, сильном ветре и гололедице, которые ожидаются в городе в ближайшие выходные.

По данным ведомства, ночью 6 декабря температура опустится до −16...−18 °C, днём — до −9...−11 °C. Прогнозируется небольшой снег, на дорогах и тротуарах будет скользко. Южный ветер усилится до 5–10 м/с, местами порывы ночью достигнут 15 м/с, днём стихнут до 3–8 м/с.

Утром 7 декабря ожидается −9...−11 °C, днём потеплеет до −3 °C, вечером снова похолодает. Возможен слабый или умеренный снег, местами сохранится гололедица. Ветер сменится на северо-западный, 3–8 м/с.

Специалисты рекомендуют горожанам быть осторожнее на дорогах, учитывать погодные условия при планировании поездок и избегать длительного пребывания на морозе.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Александра Провоторова
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.