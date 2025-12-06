82.76% -1.2
Новосибирск лидирует перед финалом конкурса «Культурная столица"- 2027

Новосибирск сделал уверенный шаг к получению престижного титула «Культурная столица России» в 2027 году. Город одержал убедительную победу в народном голосовании, которое проводилось на платформе «Госуслуги».

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев 6 декабря лично поблагодарил горожан через свой Telegram-канал за активную поддержку, которая обеспечила впечатляющий результат. Новосибирск получил более 400 тысяч голосов жителей страны, всего в финальный этап конкурса вышли восемь городов-претендентов, среди которых были Вологда, Ульяновск, Сочи, Челябинск, Ставрополь, Калуга и Рязань.

Теперь борьба переходит во второй, решающий этап. Команды городов должны будут защитить свои заявки перед экспертным жюри.

Имя окончательного победителя будет объявлено уже скоро — 14 декабря состоится финал конкурса. Победивший город получит федеральную поддержку для реализации масштабных культурных программ и проектов в течение 2027 года.

Напомним, конкурс проводится с 2023 года. В 2025 году почетный статус носит Грозный, а в 2026 году эстафету примет сосед Новосибирска — город Омск.

