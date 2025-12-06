Новосибирск победил в народном голосовании конкурса «Культурная столица России 2027»

Новосибирск занял первое место в народном голосовании всероссийского конкурса «Культурная столица России 2027», набрав более 400 тысяч голосов. Об этом сообщил мэр города Максим Кудрявцев.

Градоначальник поблагодарил всех, кто поддержал заявку Новосибирска: жителей города и области, сибиряков из других регионов, представителей культуры и искусства, спортсменов, политиков и трудовые коллективы крупных предприятий.

«Это победа, которая стала возможна благодаря вам», — отметил Кудрявцев, подчеркнув, что голосование объединило огромное количество людей и стало значимым событием для всего региона.

Окончательный победитель конкурса среди восьми городов-финалистов будет объявлен 14 декабря. По словам мэра, результаты голосования уже показывают, что Новосибирск получил широкое признание, а его культурная жизнь высоко ценится далеко за пределами региона.

Город начал следующий этап участия — подготовку к защите заявки.

«Нам предстоит достойно представить Новосибирск и добиться заслуженной итоговой победы», — заявил Кудрявцев.