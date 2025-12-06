82.76% -1.2
Новосибирская «Сибирь» обменяла защитника Артёма Жукова

Фото: ХК "Сибирь"
В КХЛ новосибирская команда «Сибирь» провела обмен с «Северсталью»: защитник Артём Жуков перешёл в череповецкий клуб, а «Сибирь» получила денежную компенсацию. Об этом сообщили на официальном канале хоккейного клуба «Сибирь».

Артём Жуков провёл за «Сибирь» 102 матча в Континентальной хоккейной лиге, забросил 4 шайбы и отдал 10 результативных передач.

Хоккейный клуб поблагодарил защитника за игру и вклад в команду и пожелал ему успехов в дальнейшей карьере.

«Артём, спасибо за твою работу в составе нашей команды и удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении клуба.

Александра Провоторова
журналист

