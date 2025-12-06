82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
06 декабря, 14:34
пробки
5/10
погода
-18°C
курсы валют
usd 76.09 | eur 88.70
82.76% -1.2
сегодня
06 декабря, 14:34
пробки
5/10
погода
-18°C
курсы валют
usd 76.09 | eur 88.70
сегодня 11:30
общество спорт

Новосибирская «Сибирь» усилила состав защитником Даниилом Валитовым

Фото: ХК "Сибирь"
Подпишитесь на Telegram-канал

В КХЛ новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» обменялся с «Автомобилистом»: защитник Даниил Валитов пополнил состав «Сибири», а второй клуб получил денежную компенсацию. Об этом сообщили на официальном канале ХК «Сибирь».

Даниил Валитов родился 9 июня 2000 года и является воспитанником пермского «Молота». В КХЛ защитник провёл 48 матчей, набрал 2 очка (1+1).

Помимо выступлений в России, Валитов имеет опыт игры за границей: в Немецкой хоккейной лиге он провёл 16 матчей за команду «Крефельд Пингвин» и оформил одну результативную передачу.

ОЦЕНИТЬ статью
3
Подпишитесь на нас в Telegram

Александра Провоторова
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.