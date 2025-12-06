Новосибирская «Сибирь» усилила состав защитником Даниилом Валитовым

В КХЛ новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» обменялся с «Автомобилистом»: защитник Даниил Валитов пополнил состав «Сибири», а второй клуб получил денежную компенсацию. Об этом сообщили на официальном канале ХК «Сибирь».

Даниил Валитов родился 9 июня 2000 года и является воспитанником пермского «Молота». В КХЛ защитник провёл 48 матчей, набрал 2 очка (1+1).

Помимо выступлений в России, Валитов имеет опыт игры за границей: в Немецкой хоккейной лиге он провёл 16 матчей за команду «Крефельд Пингвин» и оформил одну результативную передачу.