Новосибирский медуниверситет празднует 90 лет

Новосибирский государственный медицинский университет (НГМУ) празднует 90-летие со дня основания. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

С юбилеем коллектив вуза поздравил министр здравоохранения Новосибирской области Ростислав Заблоцкий, который сам является выпускником НГМУ.

Как отмечается в пресс-релизе, за девять десятилетий университет прошёл путь от небольшого института до современного учебно-научно-лечебного комплекса, известного далеко за пределами Сибири. Сегодня НГМУ является ведущим центром подготовки медицинских кадров и платформой для передовых научных исследований.

Министр поблагодарил коллектив университета за вклад в подготовку новых поколений врачей. Тысячи выпускников НГМУ занимают ключевые позиции как в практическом здравоохранении, так и в медицинской науке, укрепляя репутацию вуза и региона в целом.