Только четверть мошенничеств через интернет раскрывается в Новосибирской области

Об инструментах защиты в эксклюзивном подкасте для Сиб.фм рассказал руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.

27 миллиардов рублей украли мошенники у россиян в 2024 году, а с января по июнь этого года сумма похищенных средств превысила 13 миллиардов.

С начала 2025 года жители Новосибирской области потеряли из-за кибермошенников более 2 млрд рублей. Из общего числа преступлений в регионе в сфере информационно-телекоммуникационных технологий 6474 случая составили мошенничества. Раскрываемость подобных дел выросла с 23% в прошлом году до 28,8% в текущем.

Схемы и инструменты преступники используют разные: звонят, пишут, дипфейки отправляют. А еще люди жалуются в Банк России на недобросовестные практики финансовых организаций, просят разъяснений о продуктах, которые им непонятны. О том, как защититься от мошенников и не стать жертвой навязывания, а также о новых инструментах безопасности в подкасте ЦБ для Сиб.фм рассказал Михаил Мамута, руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России.

Михаил Валерьевич, первый вопрос давайте сразу о мошенниках. Вам самому часто звонят и как вы действуете?

М.М.: Звонят, наверное, всем. Я стараюсь не отвечать на незнакомые номера. Включил все возможные защитные сервисы у сотовых операторов и в банках — это работает. Конечно, это не 100-%ная защита, но чем больше инструментов используется, тем лучше результат. Если вы все же взяли трубку и слышите что-то подозрительное — кладите ее сразу. Чем короче разговор, тем выше вероятность, что ничего плохого не случится.

Банк России активно участвует в разработке и сам внедряет новые меры защиты. Например, крайне популярным стал самозапрет на кредиты через Госуслуги. Но затем появился сервис «второй руки». Насколько он необходим при работающем самозапрете?

М.М.: Не существует одной «волшебной кнопки», исключающей все риски. Мошенничество бывает разное, поэтому нужны разные инструменты защиты. Самозапрет — отличная вещь, но он защищает только от оформления новых кредитов. Он не помешает перевести мошенникам собственные сбережения. Идея «второй руки» в том, что вы сами назначаете доверенного человека (родственника), который будет дополнительно подтверждать только те необычные операции, которые вы сами определите. Например, переводы выше установленной вами суммы (скажем, 20 тысяч рублей) или в адрес получателей, которых нет в вашем «безопасном» списке. «Вторая рука» не видит ваш счет и не управляет им, она получает запрос только на подтверждение конкретных подозрительных транзакций. Это сильно снижает риски, в том числе при снятии наличных в банкоматах.

Еще одна мера — «период охлаждения» по кредитам. Как он работает и зачем нужен?

М.М.: Мошенники используют психологические техники, вводя человека в состояние управляемого сознания через стресс и панику, отключая критическое мышление. Временной буфер — это шанс выйти из-под этого воздействия. Данные показывают, что за 48 часов более 60% жертв мошенников освобождаются от их влияния. Период охлаждения по кредитам — это временной запас. Для кредитов до 50 тысяч рублей периода охлаждения нет, от 50 до 200 тысяч — 4 часа, свыше 200 тысяч — 48 часов. Это позволяет, с одной стороны, дать человеку время «остыть», а с другой — не мешать срочным и небольшим покупкам.

Бабушек и дедушек мы защитили, но говорят, что слабое место в борьбе с мошенничеством — дропперство. По оценкам ЦБ, ежемесячно 80 тысяч человек становятся дропперами, и в зоне риска — молодежь. Как их защитить?

М.М: Дропперство стало настоящей болезнью. Подростков втягивают разными способами. Во-первых, сервис «вторая рука» можно использовать и для защиты детей, установив его с их согласия. Во-вторых, нужна постоянная разъяснительная работа: бесплатных легких денег не бывает. Дропперство — это не только репутационные риски, но и ограничения банковского обслуживания, а также уголовная ответственность, поэтому никогда и никому не доверяйте свои платежные карты и данные.

Люди начали жаловаться, что из-за новых мер им блокируют счета и мешают оплачивать покупки. Некоторые думают, что логика такова: лучше установить максимум барьеров, чтобы люди не теряли деньги, и тогда банкам не придется их возвращать. Цель оправдывает средства?

М.М.: Мы постоянно ищем баланс в этой ситуации. Ограничения — вынужденная мера, когда их плюсы перевешивают минусы. Банки блокируют около 99% попыток хищения. Даже те 13 миллиардов, украденных за полгода, — это меньше 1% от потенциального ущерба. Да, где-то кого-то ограничили сверх необходимого. Чтобы снизить эти риски, должны быть четкие процедуры снятия ограничений. Мы увидели, что банки не всегда качественно объясняют клиентам причину блокировки. Поэтому мы уже направили банкам четкие разъяснения: они должны ясно сообщать, почему введено ограничение и что нужно сделать, чтобы его снять — обратиться в банк с документами или в ЦБ, если речь о дропперской базе. Мы будем следить за исполнением этих рекомендаций.

Сейчас банки снижают проценты по вкладам, и менеджеры вновь стали активно предлагать высокодоходные инструменты, например, полисы НСЖ. Что делать человеку, который по невнимательности купил невыгодный продукт?

М.М.: Во-первых, для страховых продуктов действует период охлаждения — от 14 до 30 дней. Если вы поняли, что вас ввели в заблуждение, можно отказаться от полиса и вернуть все деньги. Если возникают проблемы — пишите в ЦБ, мы разберемся. Во-вторых, если мы через контрольную закупку подтвердим недобросовестные практики банка (мисселлинг), мы его накажем и можем приостановить продажи таких продуктов. Риски мисселлинга сейчас существенно ниже, чем несколько лет назад, но читать договоры перед подписанием все равно нужно обязательно.

Какой универсальный совет можно дать каждому для максимальной безопасности?

М.М.: Главный совет — быть критичнее и анализировать свои действия и их последствия. Конкретно: быть внимательнее, не торопиться, помнить о периоде охлаждения для большинства финансовых продуктов, пользоваться инструментами защиты от мошенников, которые внедряет Банк России. Мы также развиваем образовательные проекты: сайт «Финкультинфо», онлайн-уроки для школьников в игровом формате, курс «Финтрек» для молодежи. Мы стараемся давать всем заинтересованным максимально полезную информацию, чтобы повысить их защищенность.