В Новосибирске из-за аварии на теплосети остались без отопления более 20 домов

Из-за аварии на теплотрассе на улице Кропоткина без тепла и горячей воды остались 24 жилых дома и 14 общественных зданий. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Заельцовского района Новосибирска.

В пресс-службе СГК редакции «АиФ-Новосибирск» сообщили, что утром 6 декабря на улице Кропоткина произошёл дефект теплосети, и бригада уже начала ремонтные работы.



«Восстановить работу теплосети планируем сегодня, 6 декабря, к 24 часам. На 11:30 без отопления — 24 дома, одно социальное учреждение и 14 общественных зданий», — сообщили в компании.



Авария произошла на участке теплотрассы между тепловыми камерами 1017 и 1018, что привело к прекращению подачи ресурсов в дома на улицах Линейной, Кропоткина и Рельсовой. Всего без коммунальных услуг оказались 53 жилых дома: на Линейной — 7, на Кропоткина — 37, на Рельсовой — 9. Причиной инцидента стал дефект трубопровода диаметром 700 мм.

Ресурсоснабжающая организация уже приступила к восстановительным работам. По предварительным данным, подача тепла и горячей воды должна быть восстановлена к 05:00 7 декабря.

Прокуратура района координирует работу аварийных служб и контролирует ликвидацию последствий.