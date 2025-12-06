82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
06 декабря, 14:34
пробки
5/10
погода
-18°C
курсы валют
usd 76.09 | eur 88.70
82.76% -1.2
сегодня
06 декабря, 14:34
пробки
5/10
погода
-18°C
курсы валют
usd 76.09 | eur 88.70
сегодня 12:39
общество проиcшествия

В Новосибирске из-за аварии на теплосети остались без отопления более 20 домов

Фото: Прокуратура Новосибирской области
Подпишитесь на Telegram-канал

Из-за аварии на теплотрассе на улице Кропоткина без тепла и горячей воды остались 24 жилых дома и 14 общественных зданий. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Заельцовского района Новосибирска.

В пресс-службе СГК редакции «АиФ-Новосибирск» сообщили, что утром 6 декабря на улице Кропоткина произошёл дефект теплосети, и бригада уже начала ремонтные работы.

«Восстановить работу теплосети планируем сегодня, 6 декабря, к 24 часам. На 11:30 без отопления — 24 дома, одно социальное учреждение и 14 общественных зданий», — сообщили в компании.

Авария произошла на участке теплотрассы между тепловыми камерами 1017 и 1018, что привело к прекращению подачи ресурсов в дома на улицах Линейной, Кропоткина и Рельсовой. Всего без коммунальных услуг оказались 53 жилых дома: на Линейной — 7, на Кропоткина — 37, на Рельсовой — 9. Причиной инцидента стал дефект трубопровода диаметром 700 мм.

Ресурсоснабжающая организация уже приступила к восстановительным работам. По предварительным данным, подача тепла и горячей воды должна быть восстановлена к 05:00 7 декабря.

Прокуратура района координирует работу аварийных служб и контролирует ликвидацию последствий.

ОЦЕНИТЬ статью
1
Подпишитесь на нас в Telegram

Александра Провоторова
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.