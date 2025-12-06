В Новосибирске продают котят африканской саванны за 300 тысяч рублей

На сайте Avito в Новосибирске выставили на продажу котят редкой породы африканская саванна. Полная стоимость одного котенка составляет 300 тысяч рублей, сообщили в объявлении.

Сейчас котята доступны для раннего бронирования: покупатели могут внести предоплату в 100 тысяч рублей, оставшуюся сумму — 200 тысяч — оплатить при получении питомца.

«У нас родились малыши африканской саванны. Золотистый окрас, как на фото, котята готовы к переезду в декабре. Можно забрать с начала месяца или к Новому году», — говорится в объявлении.

Порода африканская саванна отличается необычным окрасом, высоким ростом и активным характером. Такие котята пользуются спросом среди коллекционеров и любителей экзотических животных.