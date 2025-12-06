В Новосибирске растёт заболеваемость гонконгским гриппом

В большинстве федеральных округов отмечен рост вирусной активности, и Новосибирская область следует этому общему тренду. По данным НИИ гриппа имени Смородинцева, заболеваемость в регионе достигла 78,6 случая на 10 тысяч населения — показатель остаётся ниже базового уровня, но превышает недельный эпидпорог почти на 5%.

Специалисты института сообщают об активной циркуляции штамма A(H3N2), известного как гонконгский грипп. На 48-й неделе было выделено 21 вирус этого типа, восемь из них — в Новосибирске. Похожие данные фиксируют и в других крупных городах страны.

В Роспотребнадзоре напоминают, что симптомы штамма H3N2 соответствуют классическому течению гриппа: высокая температура, резкое ухудшение самочувствия, слабость. В группе риска — дети, пожилые и беременные женщины. На фоне роста заболеваемости, который, по оценкам медиков, увеличился на 10–15%, региональные медучреждения готовят к возможному введению масочного режима.

По информации областного Минздрава, прививки от гриппа сделали свыше миллиона жителей. В госуцентре «Вектор» отмечают, что сезонная вакцина 2025–2026 годов демонстрирует около 80% эффективности против актуального штамма A(H3N2).