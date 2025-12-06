В Новосибирске установили экстренные ящики с противогололёдными материалами на опасных участках дорог

В Новосибирске на проблемных участках дорог — крутых подъёмах, спусках, мостах и скользких перекрёстках — установили экстренные ящики с противогололёдными материалами. Об этом сообщили на официальном канале мэрии города Новосибирска.

Ящики с песчано-солевой смесью предназначены для оперативного использования водителями в критических ситуациях: при буксующих автомобилях, заносах или затруднении движения по гололёду.

Инициатором установки выступил департамент дорожно-благоустроительного комплекса мэрии. В ведомстве подчеркнули, что меры направлены на повышение безопасности дорожного движения в зимний период. Контейнеры размещены таким образом, чтобы каждый водитель мог быстро и эффективно воспользоваться ими при необходимости.