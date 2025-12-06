82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
06 декабря, 12:05
пробки
4/10
погода
-18°C
курсы валют
usd 76.09 | eur 88.70
82.76% -1.2
сегодня
06 декабря, 12:05
пробки
4/10
погода
-18°C
курсы валют
usd 76.09 | eur 88.70
сегодня 09:39
общество

В Новосибирске установили экстренные ящики с противогололёдными материалами на опасных участках дорог

Фото: Мэрия Новосибирска
Подпишитесь на Telegram-канал

В Новосибирске на проблемных участках дорог — крутых подъёмах, спусках, мостах и скользких перекрёстках — установили экстренные ящики с противогололёдными материалами. Об этом сообщили на официальном канале мэрии города Новосибирска.

Ящики с песчано-солевой смесью предназначены для оперативного использования водителями в критических ситуациях: при буксующих автомобилях, заносах или затруднении движения по гололёду.

Инициатором установки выступил департамент дорожно-благоустроительного комплекса мэрии. В ведомстве подчеркнули, что меры направлены на повышение безопасности дорожного движения в зимний период. Контейнеры размещены таким образом, чтобы каждый водитель мог быстро и эффективно воспользоваться ими при необходимости.

ОЦЕНИТЬ статью
1
Подпишитесь на нас в Telegram

Александра Провоторова
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.