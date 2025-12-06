В Новосибирске в декабре откроют четвертый мост через Обь

Основное движение по четвертому мосту через реку Обь в Новосибирске планируется запустить в декабре 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе «Группы ВИС».

Точная дата открытия станет известна на следующей неделе после согласования с концессионером.

После запуска для автомобилистов будут доступны главная проезжая часть, полноценная развязка на правом берегу и 12 съездов на левом берегу.

Движение по новому мосту останется бесплатным до окончания строительства всех объектов в рамках концессионного соглашения. Среди них — тоннель в створе улицы Станиславского.

Ввод моста в эксплуатацию называют ключевым этапом реализации крупного транспортного проекта, который значительно улучшит транспортную инфраструктуру города и разгрузит существующие переправы через Обь.