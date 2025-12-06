82.76% -1.2
сегодня
06 декабря, 14:34
пробки
5/10
погода
-18°C
курсы валют
usd 76.09 | eur 88.70
сегодня 11:50
общество

В Новосибирске в декабре откроют четвертый мост через Обь

Фото: Сиб.фм
Основное движение по четвертому мосту через реку Обь в Новосибирске планируется запустить в декабре 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе «Группы ВИС».

Точная дата открытия станет известна на следующей неделе после согласования с концессионером.

После запуска для автомобилистов будут доступны главная проезжая часть, полноценная развязка на правом берегу и 12 съездов на левом берегу.

Движение по новому мосту останется бесплатным до окончания строительства всех объектов в рамках концессионного соглашения. Среди них — тоннель в створе улицы Станиславского.

Ввод моста в эксплуатацию называют ключевым этапом реализации крупного транспортного проекта, который значительно улучшит транспортную инфраструктуру города и разгрузит существующие переправы через Обь.

1
Александра Провоторова
журналист

Читайте в
