В Новосибирской области за сутки произошло 12 пожаров, один человек погиб

За последние сутки зарегистрировано 12 пожаров, один человек погиб и один с тяжёлыми ожогами госпитализирован. Об этом сообщили в МЧС Новосибирской области.
Из 12 возгораний 8 произошли в жилом секторе, остальные — на нежилых объектах. На водоёмах происшествий не зафиксировано, а спасатели ликвидировали последствия 7 ДТП.
В Новосибирске на улице Ольховская после полуночи загорелся частный дом. Сотрудники МЧС эвакуировали трёх человек: один мужчина не пострадал, второго с тяжёлыми ожогами госпитализировали в реанимацию, а женщина погибла.
Огонь повредил домашние вещи, мебель и кровлю на площади 140 квадратных метров. Пожар был потушен в течение часа силами 30 спасателей и 8 единиц техники. Причины возгорания устанавливают дознаватели.
МЧС напоминает жителям области о мерах пожарной безопасности:
-
не курить в помещении;
-
использовать исправные печи и электроприборы;
-
не заряжать устройства ночью;
-
не перекаливать печь, топить 2–3 раза в день;
-
проверять электропроводку;
-
устанавливать пожарные извещатели и иметь огнетушитель.