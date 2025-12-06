В Новосибирской области за сутки произошло 12 пожаров, один человек погиб

За последние сутки зарегистрировано 12 пожаров, один человек погиб и один с тяжёлыми ожогами госпитализирован. Об этом сообщили в МЧС Новосибирской области.

Из 12 возгораний 8 произошли в жилом секторе, остальные — на нежилых объектах. На водоёмах происшествий не зафиксировано, а спасатели ликвидировали последствия 7 ДТП.

В Новосибирске на улице Ольховская после полуночи загорелся частный дом. Сотрудники МЧС эвакуировали трёх человек: один мужчина не пострадал, второго с тяжёлыми ожогами госпитализировали в реанимацию, а женщина погибла.

Огонь повредил домашние вещи, мебель и кровлю на площади 140 квадратных метров. Пожар был потушен в течение часа силами 30 спасателей и 8 единиц техники. Причины возгорания устанавливают дознаватели.

МЧС напоминает жителям области о мерах пожарной безопасности: