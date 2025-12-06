82.76% -1.2
сегодня 12:20
общество проиcшествия

В Новосибирской области за сутки произошло 12 пожаров, один человек погиб

Фото: Freepik.com
За последние сутки зарегистрировано 12 пожаров, один человек погиб и один с тяжёлыми ожогами госпитализирован. Об этом сообщили в МЧС Новосибирской области.

Из 12 возгораний 8 произошли в жилом секторе, остальные — на нежилых объектах. На водоёмах происшествий не зафиксировано, а спасатели ликвидировали последствия 7 ДТП.

В Новосибирске на улице Ольховская после полуночи загорелся частный дом. Сотрудники МЧС эвакуировали трёх человек: один мужчина не пострадал, второго с тяжёлыми ожогами госпитализировали в реанимацию, а женщина погибла.

Огонь повредил домашние вещи, мебель и кровлю на площади 140 квадратных метров. Пожар был потушен в течение часа силами 30 спасателей и 8 единиц техники. Причины возгорания устанавливают дознаватели.

МЧС напоминает жителям области о мерах пожарной безопасности:

  • не курить в помещении;

  • использовать исправные печи и электроприборы;

  • не заряжать устройства ночью;

  • не перекаливать печь, топить 2–3 раза в день;

  • проверять электропроводку;

  • устанавливать пожарные извещатели и иметь огнетушитель.

Александра Провоторова
журналист

