сегодня
06 декабря, 18:58
пробки
4/10
погода
-15°C
курсы валют
usd 76.09 | eur 88.70
сегодня
06 декабря, 18:58
пробки
4/10
погода
-15°C
курсы валют
usd 76.09 | eur 88.70
сегодня 18:40
общество

В Новосибирской области жители наблюдали последнее в 2025 году суперлуние

Фото: АиФ-Новосибирск
Жители Новосибирской области вечером 5 декабря наблюдали последнее в этом году суперлуние.

Луна поднялась над горизонтом заметно крупнее обычного и светила особенно ярко.

По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, момент точного полнолуния пришёлся на 02:14 по московскому времени. В североамериканской традиции декабрьское полнолуние называют «Холодным», и на этот раз название полностью совпало с атмосферой ночи.

Луна поднялась почти одновременно с заходом Солнца и оставалась заметна до утра, если облачность не мешала наблюдениям. Следующее суперлуние ожидается в ночь с 3 на 4 января 2026 года.

Игорь Кириченко
