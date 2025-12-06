В Новосибирской области жители наблюдали последнее в 2025 году суперлуние

Жители Новосибирской области вечером 5 декабря наблюдали последнее в этом году суперлуние.

Луна поднялась над горизонтом заметно крупнее обычного и светила особенно ярко.

По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, момент точного полнолуния пришёлся на 02:14 по московскому времени. В североамериканской традиции декабрьское полнолуние называют «Холодным», и на этот раз название полностью совпало с атмосферой ночи.

Луна поднялась почти одновременно с заходом Солнца и оставалась заметна до утра, если облачность не мешала наблюдениям. Следующее суперлуние ожидается в ночь с 3 на 4 января 2026 года.