В переходе между станциями метро открылась фотовыставка «Волонтёры в лицах»

В Новосибирске в переходе метро между станциями «Красный проспект» и «Сибирская» представили очередную фотовыставку «Волонтёры в лицах». Экспозиция приурочена ко Дню добровольца, который ежегодно отмечается в России 5 декабря. Об этом сообщили на сайте метрополитена города.

На выставке разместили 30 фотопортретов волонтёров — людей, которые ежедневно оказывают помощь тем, кто в ней нуждается, и меняют жизнь города к лучшему.

Фотопроект проводится уже второй год и объединяет различные добровольческие организации: «Добрые руки», «Молоды душой» (серебряные волонтёры), «Динамика добра», ZOV54, «Родители Сибири за мир без преступности, насилия и наркотиков», «Пчела» и другие сообщества.

Организаторы отмечают, что задача выставки — привлечь внимание горожан к волонтёрскому движению и показать, насколько важной может быть безвозмездная помощь на благо общества.