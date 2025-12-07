82.76% -1.2
сегодня 09:23
проиcшествия

21-летний водитель Subaru врезался в столб и погиб в Новосибирске

Фото: Госавтоинспекция Новосибирской области
6 декабря в Октябрьском районе Новосибирска произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

Происшествие случилось около полуночи напротив дома № 125/1 по улице Большевистской. По предварительной информации 21-летний водитель Subaru Legacy, двигаясь со стороны улицы Днепрогэсовская в сторону улицы Добролюбова, врезался в световую опору.

В результате столкновения водитель автомобиля погиб, 20-летний пассажир с травмами был доставлен в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства этого ДТП.

Ранее Сиб.фм писал о столкновении двух автомобилей на трассе «Иртыш» в Татарском районе, где погибло два человека.

Наталья Шлюшинская
журналист

