Арктические морозы до -34 придут в Новосибирскую область

На следующей неделе в Новосибирскую область придут суровые морозы. По прогнозам Западно-Сибирского УГМС, ночью местами похолодает до -34 градусов.

Сегодня, 7 декабря, в регионе ожидается неустойчивая погода с осадками и колебаниями температуры воздуха.

В понедельник, в связи с вторжением арктических воздушных масс, существенно похолодает. Морозная погода, при которой температура окажется ниже средних многолетних значений, продлится как минимум до середины предстоящей недели.

Уже в ночь на 8 декабря столбики термометров в регионе опустятся до -21...-26, местами – до -33. Лишь по югу будет от -15 до -29 градусов. В дневные часы понедельника в Новосибирской области ожидается -19...-24 градусов, местами до -29, по югу – от -10 до -15.

Особенно холодными станут дни 9 и 10 декабря. В этот период среднесуточная температура воздуха прогнозируется на 10–16 градусов ниже климатической нормы.

Ночью 9 декабря в регионе уже повсеместно похолодает до -21...-26 градусов, местами – до -33. Днём будет от -18 до -23 градусов, местами столбики термометров опустятся до -28.

В ночь на 10 декабря в Новосибирской области температура воздуха окажется в пределах от -23 до -28 градусов, местами будет холод в -34 градуса. В дневные часы ожидается -20...-25 градусов.

В Новосибирске 8 декабря днём будет не выше -19...-21 градуса.