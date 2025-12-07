82.76% -1.2
общество

Десятки киосков снесли на Клещихинском кладбище в Новосибирске

Фото: тг-канал мэрии Новосибирска
Двадцать киосков демонтировали на Клещихинском кладбище в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Такое решение связано с предстоящим обновлением правил торговли. С нового 2026 года все нестационарные объекты должны будут соответствовать строгим требованиям к внешнему виду.

По словам начальника департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства Александра Морозова, у торговых точек должна быть определённая цветовая гамма и размеры. Власти уже планируют на первый квартал 2026 года проведение открытого конкурса на право использовать данный участок, который будет разделён на лоты.

После демонтажа на местах остались брошенные товары, мусор и автомобили – на одном только Клещихинском кладбище насчитали 15 машин. Всё это планируется убрать, а транспорт, если владельцы не найдутся, признают бесхозным.

Администрация намерена навести порядок на всех городских кладбищах, где торговля теперь будет вестись в специально отведённых местах из современных, соответствующих требованиям павильонов.

Наталья Шлюшинская
журналист

