Магнитные бури 8 декабря 2025 года: ждать ли сильный шторм

8 декабря на Землю может обрушиться магнитная буря. Таков прогноз специалистов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН.

По предварительным данным, шансы на это событие составляют 55%. Вероятность возбуждённой магнитосферы оценивается в 30%, а спокойной обстановки – лишь в 15%.

Впрочем, буря достигнет лишь уровня G1 – слабая буря. Она начнётся примерно около часу ночи по новосибирскому времени, и к четырём часам утра стихнет, но магнитосфера будет возбуждённой до 7 утра. Следующий пик бури, которая опять достигнет уровня G1, ожидается примерно с десяти утра до часу дня.

На сегодня, 7 декабря, пока магнитных бурь не прогнозируется.