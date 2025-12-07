Малый и средний бизнес Новосибирской области привлек 18,1 млрд рублей господдержки

Предприятия малого и среднего бизнеса Новосибирской области по итогам девяти месяцев 2025 года заручились государственной поддержкой на общую сумму 18,1 миллиард рублей. Эта сумма была привлечена с использованием различных инструментов, а количество предпринимателей в регионе, воспользовавшихся этими мерами, превысило одну тысячу. Такие данные озвучили в пресс-службе Минпромторга Новосибирской области.

Предпринимателям региона доступен широкий спектр финансовых решений. В их число входят льготное инвестиционное кредитование, специальный «зонтичный» механизм поручительств от Корпорации МСП, микрозаймы, выдаваемые государственными микрофинансовыми учреждениями, гарантии, предоставляемые региональными гарантийными организациями. Все перечисленные инструменты входят в состав мер поддержки бизнеса, предусмотренных нацпроектом «Эффективная и конкурентная экономика», реализация которого ведется по поручению президента РФ.

С целью стимулирования инвестиционной активности МСП Минэкономразвития РФ в партнерстве с Банком России и Корпорацией МСП инициировало программу льготного кредитования для малого и среднего бизнеса. В рамках действующих параметров программы предусмотрена выдача среднесрочных кредитов на суммы от 50 миллионов до 2 миллиардов рублей. Участниками программы стали семнадцать банков.

Согласно статистике Корпорации МСП, за первые три квартала этого года российские предприниматели по линии льготных инвестиционных кредитов привлекли 21,8 миллиарда рублей. Эти ресурсы были направлены на запуск и осуществление инвестиционных проектов в ключевых отраслях экономики. В планах на 2026 год –увеличение объёма льготной кредитной поддержки до 200 миллиардов рублей. Рост будет обеспечен, в том числе, за счёт расширения кредитования на оборотные цели. Подобные меры дадут компаниям МСП возможность своевременно пополнять оборотные средства и продолжать развитие своих проектов, используя предсказуемые и экономически привлекательные условия финансирования.