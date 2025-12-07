Мать двоих детей пришла к врачу и узнала, что умерла

Жизнь Жанны из Новочеркасска, любящей жены и матери двоих детей, трагически оборвалась в самом расцвете лет. Ей было всего 33 года, когда обычное обследование обернулось смертным приговором.

Год назад, в декабре 2024, у Жанны обнаружили аденокарциному корня левого легкого в 4-й стадии, с метастазами в костях, печени и мозге. Диагноз звучал как безжалостный приговор. Врачи не давали шансов, предлагая проститься с близкими.

"Ты это слышишь и просто закрываешь глаза. Слёзы градом из глаз. Далее приезд домой. Истерики, крики в запертой ванне," – делилась Жанна своими переживаниями в социальных сетях.

Несмотря на страшный диагноз и отчаяние, Жанна не сдалась. В декабре 2024 года она отправилась в Москву, в надежде на чудо и возможность побороться за свою жизнь. Начался долгий и изнурительный путь: 16 курсов химиотерапии, лучевая терапия на головной мозг, бесчисленные госпитализации, пункции и обследования. Эти усилия вопреки пессимистичным прогнозам врачей помогли ей прожить еще почти год.

Последней надеждой для Жанны стал дорогостоящий препарат. Открылся сбор средств, и благодаря неравнодушным людям удалось собрать необходимую сумму. Однако, даже это не смогло остановить болезнь.

Недавно стало известно о смерти молодой мамы. Жанна ушла, оставив безутешного мужа и двоих осиротевших детей. Ее история – это пример невероятной силы воли, отчаянной борьбы за жизнь и любви к своим близким, которые останутся навсегда в ее сердце. Светлая память о Жанне навсегда останется в сердцах всех, кто ее знал.