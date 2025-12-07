Новосибирцы будут по-новому заходить на «Госуслуги»

Жителей Новосибирской области, как и всех россиян, ждёт изменение в процедуре входа на портал «Госуслуги». Об этом сообщило Минцифры России в MAX-канале.

Там отмечается, что из-за участившихся случаев мошенничества, когда злоумышленники выманивают у пользователей одноразовые смс-коды, было принято решение постепенно отказаться от подтверждения входа на «Госуслуги» через смс. Пока это нововведение затронет только мобильное приложение.

Пользователям предлагают несколько более современных и защищенных способов для второго фактора аутентификации. В частности, с помощью одноразового кода в мессенджера MAX. Сообщается, что этот способ имеет дополнительную защиту – перед выдачей кода чат-бот может задать вопросы, чтобы выявить потенциального мошенника

Также для двухфакторной идентификации на «Госуслугах» можно использовать специальное приложение для генерации кодов или войти с помощью биометрии. Отправка кода по СМС временно сохранится только для входа через компьютер.

Как и прежде, вводить полный набор данных (логин, пароль и код) при каждом запуске мобильного приложения не потребуется – сессия будет оставаться активной в течение полугода. Подключить новые методы защиты можно на баннере при входе или в разделе «Безопасность» личного кабинета.