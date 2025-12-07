82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
07 декабря, 14:44
пробки
4/10
погода
-7°C
курсы валют
usd 76.09 | eur 88.70
82.76% -1.2
сегодня
07 декабря, 14:44
пробки
4/10
погода
-7°C
курсы валют
usd 76.09 | eur 88.70
сегодня 09:39
общество

Пик метеорного потока Геминиды увидят жители Новосибирской области в декабре

Фото: ru.freepik.com/author/freepik
Подпишитесь на Telegram-канал

Жители Новосибирска, как и все россияне, в ночь на 14 декабря смогут стать свидетелями пика одного из самых зрелищных метеорных потоков – Геминид. Как сообщили в пресс-службе «Роскосмоса», на этот период придётся его пик активности.

Это явление связано с прохождением Земли через след астероида Фаэтон. Поток можно увидеть невооружённым глазом, особенно за городом, вдали от светового загрязнения.

«"Звёзды" будут летать по всему ночному небу — до 150 жёлтых, зелёных, красных и синих метеоров в час», — также отметили в пресс-службе госкорпорации.

Источник метеоров расположен в созвездии Близнецы. Условия для наблюдений в этом году благоприятны из-за того, что Луна будет находиться в убывающей фазе. Однако зрелищу может помешать высокая облачность.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Наталья Шлюшинская
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.