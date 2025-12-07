Пик метеорного потока Геминиды увидят жители Новосибирской области в декабре

Жители Новосибирска, как и все россияне, в ночь на 14 декабря смогут стать свидетелями пика одного из самых зрелищных метеорных потоков – Геминид. Как сообщили в пресс-службе «Роскосмоса», на этот период придётся его пик активности.

Это явление связано с прохождением Земли через след астероида Фаэтон. Поток можно увидеть невооружённым глазом, особенно за городом, вдали от светового загрязнения.

«"Звёзды" будут летать по всему ночному небу — до 150 жёлтых, зелёных, красных и синих метеоров в час», — также отметили в пресс-службе госкорпорации.

Источник метеоров расположен в созвездии Близнецы. Условия для наблюдений в этом году благоприятны из-за того, что Луна будет находиться в убывающей фазе. Однако зрелищу может помешать высокая облачность.