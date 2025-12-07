Прибыль компаний Новосибирской области достигла 219,4 млрд рублей

Согласно данным Новосибирскстата, в январе-сентябре 2025 года общий сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) крупных и средних организаций Новосибирской области составил 219,4 миллиарда рублей. Это на 52,1% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Подавляющее большинство организаций – 856 из 1216 – показали положительный результат. Их совокупная прибыль составила 261,8 миллиарда рублей, что на 34,5% больше, чем год назад. Основная сумма прибыли получена компаниями из сферы транспортировки и хранения, обрабатывающих производств, торговли и ремонта автотранспорта.

Одновременно с этим 370 организаций (29,8% от общего числа) сработали с убытком. При этом совокупная величина убытка снизилась на 15,9% и составила 42,3 миллиарда рублей. Основная масса убытков была сконцентрирована в отраслях добычи полезных ископаемых, и также в сферах обрабатывающих производств, транспортировки и хранения.