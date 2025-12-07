82.76% -1.2
Трамвай перегородил проезд на площади Труда в Новосибирске

Транспортное средство двигалось по рельсам в сторону Димитровского моста, но внезапно произошел обрыв контактной сети.

Движение трамваев от площади Труда в направлении Димитровского моста оказалось заблокировано.

Хотя инцидент с обрывом проводов случился в 19:00, значительные заторы на этом отрезке дороги сохраняются до настоящего времени.

«Прошло уже около тридцати минут, как мы застряли на улице Станиславского», – сообщил один из очевидцев в 21:00 в паблике АСТ-54.

По предварительным данным, причиной остановки трамвайного движения стал обрыв контактной сети.

Водители и пассажиры общественного транспорта выражают недовольство сложившейся ситуацией. Многие опоздали на важные встречи и мероприятия, другие вынуждены искать альтернативные пути передвижения, чтобы добраться до дома. В социальных сетях новосибирцы активно делятся информацией о пробках и выражают надежду на скорейшее решение проблемы.

Дарья Лапина
Журналист

