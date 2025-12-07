В Новосибирске смонтировали основу будущего пешеходного моста через Транссиб

В Новосибирске выполнен важный этап строительства нового пешеходного моста. В ночь с 6 на 7 декабря на будущем переходе, возводимом в районе улицы Светлой, смонтировали стальное пролётное строение. Об этом в своём Telegram-канале сообщил мэр города Максим Кудрявцев.

Конструкция весом около 40 тонн была установлена с применением крана большой грузоподъёмности. Мост соединит Дзержинский и Калининский районы, создав безопасный маршрут для пешеходов через железнодорожные пути Транссибирской магистрали. Переход оборудуют освещением, подходы благоустроят, появятся новые пешеходные дорожки. Также для удобства маломобильных горожан будут установлены специальные подъёмные платформы.

Строительство ведётся в соответствии с утверждённым графиком. Следующими шагами станут работы по устройству мостового полотна и другие необходимые этапы. Планируется, что новый пешеходный переход откроется для горожан уже в этом году.