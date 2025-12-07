В Новосибирской области стартовала акция «Ёлка желаний»

В России дан старт ежегодной благотворительной акции «Ёлка желаний». Всероссийская акция, запущенная в 2018 году для помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, вновь объединяет всю страну, включая Сибирь.

Механизм работы проекта прост: дети размещают свои желания на специальном портале «Ёлка желаний.рф», где их находят добрые волшебники – неравнодушные граждане, представители власти и бизнеса. Ежегодно к акции присоединяется и президент России. Как сообщают «Вести Новосибирск», за семь лет существования проекта было исполнено более 320 тысяч детских желаний, среди которых были самые разные просьбы: пожать руку полицейскому, прокатиться на патрульной машине, полетать в аэротрубе или посетить Новосибирский зоопарк.

В Сибири традиционными участниками акции становятся полпред президента РФ в СФО, главы регионов, руководители ведомств и меценаты. Принять участие в «Ёлке желаний» могут дети в возрасте от трех до семнадцати лет с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья, оставшиеся без попечения родителей, а также дети из новых российских регионов и из семей участников специальной военной операции.

Подать заявку на исполнение мечты можно на официальном сайте проекта до 20 декабря, а исполнить понравившееся желание можно уже с 5 декабря.