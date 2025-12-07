Знаменитый фэшн-эксперт Лилия Рах впервые выступит в Новосибирске на форуме-фестивале

Центр «Мой бизнес» готовит для предпринимателей Новосибирска яркое событие с участием звёздного эксперта – Лилии Рах. Известный спикер приедет в наш город в начале декабря, чтобы принять участие в форуме-фестивале «Мой бизнес — мой успех».

Лилия Рах поделится с местными бизнесменами, работающими в фэшн-индустрии, практическими советами, которые помогут лучше разобраться в происходящем на рынке.

Лилия Рах – известный fashion-байер и стилист, ведущая программы «Модный приговор» на «Первом канале», основатель и директор Sauvage group. Основоположник и трендсеттер интеллектуальной моды, культовая фигура в индустрии всего постсоветского пространства, заслуги и влияние которой признано на мировом уровне. Входит в рейтинг BoF 500 самых влиятельных людей в мире моды издания Business of Fashion.

Эксперт поделится с предпринимателями своим профессиональным опытом, развеет популярный миф о необходимости родиться с «золотой ложкой» для успеха, а также расскажет о построении устойчивого бизнеса без стартового капитала, объяснит влияние персонального стиля на деловые связи и посоветует, как стать лидером мнений в мировой модной индустрии.

Помимо Лилии Рах, в мероприятии примут участие ещё две успешные бизнесвумен, реализовавшие себя в модной индустрии. Своими знаниями поделятся стилист Анна Ладан и автор книги «История одного агентства», экс-директор агентства «Русский блеск» и организатор Siberian Fashion Week Ирина Марченко.

Ещё одним событием форума-фестиваля станет конкурс-показ «Модный бизнес». В нём известные новосибирские стилисты Наталья Дорохова, Максим Борисов и Катя Клюкина (Kostyumersha) будут соревноваться в создании тематических образов из коллекций локальных брендов. По замыслу организаторов, гости события смогут почерпнуть идеи для создания уникального стиля, завести новые знакомства и получить дополнительную мотивацию для развития собственного дела.