сегодня 00:05
общество

Зрелищный звездопад обрушится на Новосибирск в середине декабря

Freepik.ru
Над Новосибирском скоро развернётся одно из самых впечатляющих космических зрелищ года. В ночь с 13 на 14 декабря ожидается пик ежегодного метеорного потока Геминид — самого мощного в 2025 году.

Если погода не подведёт, жители региона смогут наблюдать настоящий звёздный «фейерверк»: частота появления метеоров достигнет более 80 вспышек в час. Лучшее время для наблюдений — с полуночи до 02:00, когда активность потока будет максимальной.

Точка, из которой «вылетают» метеоры — радиант — расположена в созвездии Близнецов. Узнать его можно по яркой звезде Кастор, именно от неё будут расходиться светящиеся следы космических частиц. А чтобы увидеть как можно больше «падающих звёзд», астрономы советуют выбирать места подальше от городских огней.

Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Ким
Журналист

